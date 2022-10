Memo Remigi parla del licenziamento | “Evento increscioso”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nella puntata di ieri di Oggi è un altro Giorno, andata in onda su Rai 1, Serena Borbone ha annunciato ildi. Il cantante, infatti, si è reso protagonista di un gesto molto spiacevole nei confronti di Jessica Morlacchi. Nelle ultime ore, il diretto interessato ha usato i social network per tornare are dell’accaduto. Gli utenti si sono divisi in due gruppi contrapposti. C’è chi ha creduto alla sua buona fede e chi si è scagliato contro di lui senza alcuna remora. Potrebbe interessarti: Serena Bortone si scaglia contro: “Imperdonabile” Oggi è un altro Giorno,risponde a Serena Borbone: “Mi scuso”, in seguito alda ...