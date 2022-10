Lega del Filo d’Oro – Campagna di Raccolta fondi 'Spazio ai sogni' in collaborazione con Lega Serie A

...al quale miun lungo rapporto di stima e di sincera amicizia.' 'Come ho avuto modo già di precisare nel corso dell'assemblea elettiva a tutti i soci, il mio mandato sarà costruito nel segno...... se tengono agli interessiproprio Paese". Nikolenko, poi, ribadisce che il legame tra Zelensky ... La posizione di Romeo (capogruppo dellain Senato, ndr) è solo un'opinione personale". "Non ...Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 30 ottobre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla crisi idrica legata alla siccità che sta colpendo il settore agricolo e delle ...Un nuovo studio condotto dalla British Antarctic Survey ha rivelato un alto rischio di collisione tra satelliti attivi, defunti e detriti spaziali. Il problema è legato all'aumento delle quantità di C ...