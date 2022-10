(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nella seconda giornata dei Campionatidiin scena a Konya, l’Italia arriva a quota 9da disputare, grazie alle 5 di oggiJuniores del kumite con Rebecca Ortu, Emma Colletti, Guido Squillante, Irene Marturano e Anna Pia Desiderio. Tutti e 5 gareggeranno sabato pomeriggio. Rebecca Ortu nei 53 kg ha superato 4 incontri con la cinese di Taipei Chan, con la portoghese Soalhaes, con l’iraniana Saeidabadi e con la giapponese Tsumugi Sakiyama, in finale di pool 7-6. In semifinale si è arresa di misura (1-0) alla marocchina Nejma Imitik e sabato affronterà la slovena Ela Petan. Anche Emma Colletti, nei 48 kg, è stata fermata soltanto in semifinale dalla vietnamita Thao Nguyen Phuong per 3-1. Prima aveva battuto la portoghese Lopes 2-0, la ...

Il Faro online

... Crossfit, Calcio, Pilates, Psicomotricità, Boot on the Ground (piccoli e grandi),(piccoli ... Oltre agli allenamenti facciamo tantecose bellissime insieme: andiamo a mangiare la pizza, ...... nello scherma, nell'equitazione, nella ginnastica acrobatica, nel pattinaggio, nel, nel ballo e in moltediscipline, conquistando il titolo italiano assoluto o il podio internazionale. Karate, altre 5 finali conquistate dagli Azzurri ai Mondiali Giovanili Chieti. Sì della Giunta alla concessione del Palazzetto dello Sport Sandro Leombroni per il Campionato di Karate e Karate Integrato CSEN a cura della ASD AREA 3, che si svolgerà al Pala Tricalle il pr ...La Dragon Ball School Karate domenica scorsa a Monterotondo Scalo è stata impegnata a disputare il Campionato Regionale Giovanile e Coppa Shiai Lazio Csen specialità Kata, mettendo in campo due atleti ...