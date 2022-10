Il giovane del Manchester United Alejandro Garnacho mostra il suo talento con abilità ridicola

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sito inglese: Ildelhato il suocon un’oltraggiosa contro l’FC Sheriff.ha ricevuto il suo primo inizio da senior per ilda Erik ten Hag giovedì in Europa League. Ilala è stato molto impressionante per tutto il tempo, con la sua prestazione completata da un’oltraggiosa nel secondo tempo.ha controllato un passaggio trasversale con il piede intorno alla parte posteriore dell’altra gamba, come si vede nel video qui sotto. ?????? pic.twitter.com/jUlAHpziyO — Calcio su BT Sport ...