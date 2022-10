Happy Days | quando arrivò uno più “forte” di Fonzie | Una vera star

Leggi su newstv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una sit-com proverbiale, un cast di attori rimasti nel cuore del pubblico e …. un esercito di guestdi tutto rispetto. La storia della famiglia Cunningham ha tenuto incollati al teleschermo qualche milione di appassionati nel corso degli anni ed ogni volta che viene riproposta il successo è assicurato. I Cunningham e(Instagram)Gli anni Cinquanta A far da sfondo alle vicende della famiglia Cunningham, ci sono gli anni Cinquanta. Non sono certo quelli dipinti da film dell’epoca come Gioventù bruciata, ma una visione a tinte pastello, che suppur vedeva tra i protagonisti un “bulletto” di periferia,, è ben lontano da cogliere gli aspetti sociologici dell’epoca. Un intrattenimento divertente, ben sceneggiato e ben recitato da un parterre di attori di tutto rispetto. La famiglia dei protagonisti, i Cunningham, ...