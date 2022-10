“È successo anche a me” | ex volto noto di Amici commenta i fatti di Memo Remigi | choc generale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) È degli ultimi giorni la notizia chenon fa più parte di Oggi è un altro giorno per quanto ha fatto in diretta TV Il video della violenza sessuale in diretta di uno degli ‘affetti stabili’ del programma di Serena Bortone ha fatto il giro in poco tempo. A niente bastano scuse o L'articolo proviene da Inews24.it.

Dahmer " Monster: The Jeffrey Dahmer Story è una delle serie più disbarcate di recente su Netflix ed è riuscita nelle poche settimane in cui è stata presente ...parenti delle vittime e......se i dati non potevano reggere. Ci fu un momento in cui gli spettatori erano trentamila a puntata, ma avevamo cominciato con centomila. Quello di Boris fu quindi unparticolare. E uno ...È degli ultimi giorni la notizia che Memo Remigi non fa più parte di Oggi è un altro giorno per quanto ha fatto in diretta TV ...Memo Remigi allontanato da Oggi è un altro giorno, programma di Rai1, dopo la palpata avvenuta in diretta ai danni di Jessica Morlacchi, uno degli ospiti fissi della trasmissione di ...