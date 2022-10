Domenica stop all' ora legale | risparmiati 2 miliardi di euro

ParmaToday

prossima termina l'ora legale, e si torna a quella solare: alle 3 di notte bisognerà spostare le lancette indietro di sessanta minuti. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete ......E' stato questo l'urlo del Comitato Regionale FIPAV Puglia lanciato sui socialper ...parte rivolta ai più piccoli che con grande fatica si sta cercando di far tornare in palestra dopo lo... Inquinamento, Pm 10 oltre la soglia: stop ai diesel euro 4 fino al 31 ottobre sono confermate le misure emergenziali fino a lunedì 31 ottobre 2022 compreso (è inclusa la "domenica ecologica" del 30 ottobre), che prevedono lo stop ai diesel Euro 4. Il provvedimento rientra tra ...L'evento più importante del fine settimana è rappresentato certamente dall'apertura della nuova stagione del Carlo Felice con 'Béatrice et Bénédict' che Hector Berlioz ha tratto da 'Molto rumore per n ...