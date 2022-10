Djokovic | l’ultimo aggiornamento fa sognare i tifosi | annuncio super

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo una stagione molto particolare l’ex numero 1 è tornato a vincere gli ultimi due tornei disputati ad Astana e Tel Aviv PER NON PERDERTI NESSUNSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quella che sta per finire non è stata una stagione semplice per Nole. Il mondo del tennis, infatti, ha visto intermittente la presenza del campione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.