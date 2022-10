Dal ' no' di Allegri a ' serve il coraggio di osare' | Conte - Juve? Le reazioni social

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Antonioè in scadenza con il Tottenham,è in difficoltà e in estate potrebbe arrivare la clamorosa svolta sulla panchina della. Ecco ...

Antonio Conte è in scadenza con il Tottenham,è in difficoltà e in estate potrebbe arrivare la clamorosa svolta sulla panchina della Juve. Ecco ......essere tenuto a riposo Contro il Benfica si sono "salvati" solo i giovani ma difficilmente... In attacco c'è anche Correa a giocarsi un postoprimo minuto mentre Lukaku molto probabilmente ... Juventus, le scelte incomprensibili di Allegri da Milik a Cuadrado I risultati di quest’anno aprono al clamoroso ritorno del tecnico che diede vita al ciclo dei nove scudetti consecutivi ...La Juventus nella sfida contro il Lecce deve obbligatoriamente riprendersi. La sfida contro il Benfica è stata una dura batosta dopo due partite che avevano dato la solita illusione della possibile us ...