“Confessa | ormai sappiamo” UeD | colpo di scena | Riccardo Guarnieri finisce in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) A Uomini e Donnecontinua a essere protagonista in studio. Il cavaliere tarantino nei giorni scorsi è uscito con Roberta Di Padua e i due si sono anche baciati. Tuttavia, nonostante “questo momento di spensieratezza”, come da loro stessi definito, i due hanno deciso di non voler continuare la loro frequentazione e di aver ceduto all’attrazione fisica. Una situazione che inevitabilmente ha coinvolto anche Ida Platano, ex del cavaliere tarantino, che ha letteralmente perso le staffe in studio. “Prenditi i miei scarti – ha inveito contro Roberta -. Questa è cattiveria, siete due malvagi”. Per la dama del trono over, infatti, i due avrebbero organizzato a tavolino l’uscita soltanto per ripicca. “Tu sei quella che ha accusato Ida di aver cambiato tre uomini in pochi mesi – è stato il commento di Gianni Sperti nei confronti di Roberta ...