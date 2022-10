Calenda | ' Le prime proposte di Meloni sono quelle pro - evasione di Salvini | noi mai in maggioranza'

"E questo ragionamento " conclude" lo fa perché ha il terrore di scegliere una linea politica. Noi non siamo questo".Lemisure, tra cui quella sulla proroga sugli sconti sul carburante , entreranno nel dl aiuti ... D'altronde, Carlolo ha detto chiaramente: "Non esiste uno spazio per l'unità delle ...Il leader di Azione, Carlo Calenda, conferma di aver apprezzato il discorso in Aula del suo alleato Matteo Renzi, perché “ha spiegato in modo molto chiaro il tipo di atteggiamento che avremo. Io, come ...Tra caso consultazioni al Colle e rumors su frizioni per vicepresidenze alle Camera. Ma i centristi rischiano zero nomine. 'Pd e M5S vogliono tutto ...