Bianca Atzei parla dell’aborto spontaneo vissuto prima della gravidanza | un dolore estremo e il suo consiglio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nell’autunno 2021 la cantantee il suo compagno Stefano Corti hannoun periodo davvero buio, ma hanno deciso dirne perché si tratta di una situazione che purtroppo vivono tante coppie.ha deciso, quindi, di pubblicare un post sui social dove racconta per lavolta di aver perso un bambino al quarto mese die di come sia stato fondamentale il supporto e la vicinanza del suo fidanzato per affrontare questo lutto.si racconta sui social La cantante ha voluto condividere sui social l’esperienza vissuta. Fidanzata da tempo con Stefano Corti, inviato delle Iene, avevano deciso di allargare la famiglia e provare ad avere un bambino. Dopo più di un anno ...

Cosa svelerannoe Stefano Corti in diretta tv La coppia è pronta a raccontare qualcosa di inedito in queste ore. Attraverso un simpatico post Instagram ,e Stefano Corti hanno annunciato ...Maschio o femmina questo è il dilemma . Il pancione diè ormai ben visibile e la cantante mostra orgogliosa il bimbo in arrivo durante le ecografie. Ma sul sesso tutto tace. Nè lei, nè il compagno, la iena Stefano Corti, hanno rivelato se il ...Verissimo 29 e 30 ottobre anticipazioni e interviste. Tra gli ospiti di oggi e domani: Benjamin Mascolo, Giulia Salemi e Marco Bellavia.Maschio o femmina questo è il dilemma. Il pancione di Bianca Atzei è ormai ben visibile e la cantante mostra orgogliosa il bimbo in arrivo durante le ecografie. Ma sul sesso ...