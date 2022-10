Antonella Fiordelisi | mette un punto con Edoardo | “Io ho proprio sbagliato tutto”

...e Nikita Pelizon . L'esito delle votazioni sarà svelato nella prossima puntata, in programma lunedì 31 ottobre . Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter ...Infine le nomination , tutte rosa: al televoto Pamela Prati,e Nikita Pelizon .Dopo quanto avvenuto nella puntata andata in onda ieri sera del GF Vip, sembra sia finita tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A voler mettere un punto a questa storia è stata la gieffina, ...Le due VIP sono risentite per i voti ricevuti e iniziano a dubitare della fiducia che hanno riposto nei loro coinquilini ...