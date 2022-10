Accoltellati a Milano | il procuratore | «Tutto in un minuto | perché poteva andare peggio» Parla Pablo Marì | come sta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Emergono nuovi dettagli sull’aggressione avvenuta ieri, giovedì 27 ottobre, al Centro commercialefiori di Assago, alle porte di, in cui una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Il comandante provinciale dei carabinieri del capoluogo meneghino ha spiegato che l’accoltellamento da parte del 46enne, Andrea Tombolini, – accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo – «è durato un solo». I tempi e la dinamica dell’aggressione sono stati ricostruiti sia attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato, ma anche mediante le tracce lasciate a terra. Tombolini – che secondo gli inquirenti ha gravi problemi psichici – «dal momento in cui ha preso da uno scaffale il coltello fino a quando è arrivato alle casse, e poi è scattato l’allarme, è trascorso un», ha ...

La partita Monza - Bologna si giocherà come da calendario lunedì prossimo, 31 ottobre, alle 20.45, posticipo della 12/a giornata di serie A. Lo fanno sapere fonti della Lega serie A, che ha confermato ...Per il procuratore di, Marcello Viola, visto l'affollamento del punto vendita in quella fascia oraria, "le vittime potevano essere di più". Dopo aver sottolineato il senso civico dei cittadini ...ROMA - La partita Monza-Bologna si giocherà come da calendario lunedì prossimo, 31 ottobre, alle 20.45, posticipo della 12/a giornata di serie A. Lo fanno sapere fonti della Lega serie A, che ha confe ...La partita Monza-Bologna si giocherà come da calendario lunedì prossimo, 31 ottobre, alle 20.45, posticipo della 12/a giornata di serie A. (ANSA) ...