Uomini e donne oggi | furiosa lite tra Alessandro e Roberta | lei sbotta di grosso

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una nuova puntata diè appena terminata e ancheclamorosi colpi di scena Acontinua a stare al centro della scena il Trono Over con i suoi protagonisti Ida Platano, Riccardo Guarnieri,Di Padua eVicinanza. Maria de Filippi ha subito mandato in onda un filmato in cui si vedono Riccardo e L'articolo proviene da KontroKultura.