Una Vita Anticipazioni 28 ottobre 2022 | Dori chiede perdono a Felipe Rinuncerà a tutto per lui

Per Volodin, citato da Tass, 'dovremmo fare di tutto per proteggere i nostri figli e coloro che vogliono viverenormale. Tutte le altre cose sono peccato, sodomia, oscurità'. FOTOGALLERY ©...I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti nella sua abitazione dopo... La donna è stata portata in ospedale e non è in pericolo di. Ferito anche il padre della ...Modena, ferito al ventre da una coltellata, viene arrestata la ex compagna per un fatto su cui esistono due versioni: aggressione o legittima difesa ...Da tutti i continenti si chiede una maggiore valorizzazione delle donne nella Chiesa, come emerge dal documento sinodale - tappa Continentale- ...