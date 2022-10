Tennis | Alexander Zverev torna in campo | il tedesco presente nella Diriyah Cup a dicembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ci sono novità sul conto di. Il, costretto a un lungo stop per il grave infortunio alla caviglia subìto nel corso del match del Roland Garros contro Rafa Nadal, tornerà a giocare ufficialmente nei tornei del circuito ATP l’anno venturo. Tuttavia, vi sarà l’opportunità di vederlo in azione prima della chiusura del 2022. Stando a quanto rivelato da Ubi, il teutonico ha accettato la proposta di affrontare laCup in Arabia Saudita, un torneo di esibizione che si terrà dall’8 al 10. Un evento in cui ha confermato la sua presenza anche il russo Daniil Medvedev. Un torneo succulento dal punto di vista economico, tenendo conto dei tre milioni di dollari come montepremi, che avrà incontri di singolare e di doppio. Gli organizzatori hanno ...