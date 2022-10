Roma invasa dalle cimici da letto | è allarme

(Di giovedì 27 ottobre 2022)per la presenza didache stanno letteralmente prendendo d’assalto le abitazioni. Le segnalazioni nella Capitale aumentano di giorno in giorno. Inizialmente la “vittima” non si rende conto di cosa stia succedendo perché purtroppo sembra che le punture siano molto simili a quelle delle zanzare. Il fenomeno si sta ripresentando dopo decine di anni dall’ultima volta. L’ultimodi questo tipo sembra risalga addirittura alla seconda guerra mondiale. Il posto più favorevole alla proliferazione delleerano le trincee. Ora purtroppo si tratta, invece, di abitazioni private. Ètra i cittadini Dopo l’invasione delle vespe orientalis ora è la volta dellee stavolta sono prese di mira le case. I casi ...

Il Fatto Quotidiano

All'incontro internazionale 'Il grido della pace' (, 23 - 25 ottobre), così ha detto Andrea ... il Corno d'Africa, il Nord del Mozambico, ma soprattutto l'Ucraina. Qui l'Europa è sfidata ......caso che tutti i bei ragionamenti sopra siano vaporizzati da una crisi esiziale dell'Europa... Come nei suoi altri libri, anche questo sulla marcia suè intessuto da fatti. Pochi giri di ... Roma ancora invasa dai rifiuti, i Comitati di quartiere: “Servono le fototrappole, ma non arrivano Il piano d'azione per la marcia su Roma fu stabilito per la prima volta a Bordighera ... Mussolini smantellò lo Stato liberale e lo invase con le squadre. Il governo fascista sancì la fine dello Stato ...«La verità è che qui non possiamo più nemmeno farci riparare le scarpe dal calzolaio, perché non ce ne sono più». Il grido di dolore degli abitanti ...