Nuoto | Paltrinieri | “Al via un biennio importante Il mare mi appassiona di più”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Gregorioè tornato a parlare in vista dell’inizio di una nuova stagione di, che ripartirà lunedì con il meeting di Halloween a Potenza, a casa dell’amico-rivale Domenico Acerenza. SuperGreg sarà impegnato nei Mondiali invernali di Melbourne ed estivi di Fukuoka, dove potrà qualificarsi per la 10 Km olimpica di Parigi conquistando il podio. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Comincia unmolto, il 2023 sarà meno intenso con meno gare e penso solo ad una preparazione lineare per i Mondiali estivi. Adesso il focus rimane su tutte e due le discipline: ilmidi più, ma non so dove mi porterà il futuro. Se dovessi scegliere, oggi direi il. Dopo Parigi non ho la più pallida idea, navigherò a vista: potrebbe ...

