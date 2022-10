Milan | che crescita di Bennacer

FOTO Sono 13 i clubhanno portato a casa questa coppa dal 1993, anno in cui ha assunto il nuovo ... La prima edizione è stata vinta dal Marsiglia per 1 a 0, nella finale contro ildi Fabio ......hanno battuto i Rangers di Glasgow, allungato la lunghissima serie positiva di inizio stagione ...00 Salernitana - Spezia 1 - 0 18:00- Monza 4 - 1 20:45 Fiorentina - Inter 3 - 4 CALCIO - ...Ha una vera e prooria ossessione Campos per il giocatore balcanico, Milinkovic Savic, con il PSG che è più che disposto a lanciare un'offerta irrinunciabile per ...Stefano Eranio, ex calciatore, è intervenuto a Milan TV soffermandosi anche su Olivier Giroud: “Giroud vive per il gol, quando vola un pallone in area chissà come mai capiti ...