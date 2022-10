Meta facebook a picco in borsa dopo i dati deludenti I costi salgono ma il metaverso non decolla

Il Nasdaq rimane indietro, appesantito dal crollo di(la società madre di), dopo una previsione debole per il quarto trimestre e utili deludenti per il terzo trimestre. Il Dow Jones è ...Nella lista ci sono, Instagram, quindie la società madre di YouTube, tutte accusate di essere della morte di molti giovani, o di patologie gravi come disturbi alimentari, gesti di ...Roma, 27 ott (Adnkronos) – Dopo la tappa ‘zero’ di Matera ‘Pane e politica’, il viaggio tra le famiglie italiane di Matteo Ricci, si sposta in Veneto. “Il 3 novembre sarò in provincia di Vicenza, ospi ...Lo shock Meta Platforms zavorra i futures sul Nasdaq, che puntano verso il basso, scontando il crollo del titolo dell'ex Facebook. Le quotazioni soffrono u ...