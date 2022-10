Meloni alza il tetto contante | Mario Draghi protesta

Il centrodestra intero siad applaudire, compresi i membri del governo, compresa Giorgia. Il Cav non ha fatto scherzi. Era il segnale che la premier si aspettava. E ora può cominciare a ...subito la temperatura, la Premier Giorgiache annuncia la svolta dopo che la Lega in mattinata aveva depositato una proposta di legge per portare la soglia a 10mila euro. "Tetto contante ...La Commissione europea starebbe avanzando una proposta per rendere i pagamenti in Euro, da e per cittadini e imprese in Europa, più immediati ...ROMA - Il Senato ha approvato la mozione di fiducia al governo Meloni con 115 sì, 79 no, 5 astenuti. Come risulta dai tabulati di Palazzo Madama, ad astenersi dal voto di fiducia sono stati i senatori ...