LIVE Juventus-Lione calcio femminile 1-1 | Champions League in DIRETTA | pareggio delle bianconere ad inizio secondo tempo!

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Arrivano ora i cambi di Joe Montemurro: escono Bonansea, Beerensteyn e Gunnarsdottir; entrano Bonfantini, Cernoia e Caruso. Tre cambi tutti di un colpo per l’allenatore australiano, che prova a sfruttare la profondità della rosa per mettere ancora più in difficoltà le campionesse d’Europa. 67? BRUUN! Subito pericolosissima la danese appena entrata; Sembrandt viene anticipata da Malard che serve appunto Bruun, ottima la parata bassa di Peyraud-Magnin. 66?cambio per l’Olympique Lyonnais: esce Le Sommer, entra Bruun. 65? Salvai contiene bene Cascarino concedendo solod’angolo alla fuoriclasse transalpina. 63? Girelli praticamente da ferma prova la conclusione da posizione defilata, parata facile per Endler. 62? Horan da fuori prova la conclusione che colpisce ...