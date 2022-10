Inchiesta sulle plusvalenze | una chat di Chiellini mette nei guai la Juventus Ecco cosa ha scritto su What' s App

Momento difficile per la Juventus: oltre al fallimento e l'eliminazione in Champions League, il club bianconero deve far fronte anche all'plusvalenze E' bufera alla Juventus e non solo in campo, con il fallimento Champions e la prematura uscita di scena dalla competizione europea più blasonata. Andrea Agnelli ©LaPresseL'...La chat è stata acquisita agli atti dell'della procura di Torinoplusvalenze della Juventus e sarebbe la prova del "raggiro" al mercato sugli stipendi dei calciatori e che ...Momento difficile per la Juventus: oltre all’eliminazione in Champions, il club bianconero deve far fronte anche all’inchiesta plusvalenze ...Emerge un nuovo importante particolare nell'inchiesta di Torino sulla Juventus, accusata di falso in bilancio. LE PLUSVALENZE - Secondo il Corriere dello S ...