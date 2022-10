Il Porto festeggia in aereo | l’ufficialità degli ottavi arriva in volo | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilè una bella sorpresa in Champions League, la squadra di Conceicao ha staccato il pass per glidi finale. E’ una possibile outsider, la squadra è composta da calciatori di grande talento. Si è dimostrato anche un ottimo gruppo, dentro e fuori dal campo. E’ ufficiale il passaggio del turno, ilsi giocherà il primo posto nell’ultima giornata. Taremi e compagni dovranno vedersela contro l’Atletico Madrid, il Brugge in trasferta contro il Leverkusen. Il Gruppo B ha regalato grosse sorprese, Atletico Madrid e Leverkusen sono state già eliminate e si giocheranno il posto disponibile per la qualificazione in Europa League. La gara contro il Brugge è stata a senso unico e si è conclusa sul netto risultato di 0-4 a favore del. La gara si è sbloccata dopo 33 minuti con il gol di Taremi. Nella ripresa ...