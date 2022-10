Il calciatore del Monza Pablo Marí tra accoltellati ad Assago Galliani | non è in pericolo

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 27 ottobre 2022) C'è anche ilspagnolo deltra le persone ferite a coltellate nel centro commerciale Milanofiori di, alle porte di Milano. L'atleta è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove ha ricevuto la visita dell'amministratore delegato del club Adrianoe del tecnico, Raffaele Palladino.è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni. Lo stessoha confermato che "il giocatore ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, penetrante, ma che non ha toccato organi vitali: non è indi vita". "Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente", ha aggiunto l'amministratore delegato del club brianzolo", ha dei muscoli lesionati, ma è cosciente".