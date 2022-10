Enrico Mattei | una strage maledettamente attuale anche sessant’anni dopo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Era in fase di atterraggio l’aereo su cui viaggiava il presidente dell’Eniquando una esplosione a bordo lo fece saltare in aria. Si trovava precisamente a 2000 metri da terra, sorvolando l’area di Bascapè, nel pavese. Era 27 ottobre 1962, un minuto e mezzo e il pilota Irnerio Bertuzzi avrebbe concluso le manovre, la serata era come tante di un autunno di pioggia moderata, nuvolosità stratiforme. Ma tutto ad un tratto i controllori di Linate videro sparire dallo schermo la traccia radar dell’I-Snap dove era salitoil giornalista dell’ufficio romano di Time Magazine William McHale che stava lavorando ad un servizio su. Fu come un lampo, il pilota non ebbe il tempo nedi lanciare il mayday. Per molto tempo si negò addirittura il sabotaggio, i depistaggi furono così tanti e ...