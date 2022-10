Elenoire Ferruzzi perché è stata eliminata | cosa ha fatto? VIDEO SPUTO

È precipitata in fretta la situazione peral Gf Vip 7 . La concorrente, messa alle strette per i suoi comportamenti con Daniele Dal Moro , ha ricevuto una valanga di critiche in diretta da Alfonso Signorini e Sonia ...La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip è partita subito con il casoche in settimana ha avuto uno scontro piuttosto violento con Daniele Dal Moro . Signorini rimprovera l'influncer e le mostra un tweet di Vladimir Luxuria . Gf Vip, diretta dodicesima ...GF Vip, Elenoire Ferruzzi fuori dalla Casa a furor di popolo Nella puntata del [tag]Grande Fratello Vip 7[/tag] di stasera abbiamo assistito ...Amaurys Perez è stato eliminato al Grande Fratello Vip. Il televoto che vedeva protagonisti anche George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà e Pamela Prati era in negativo. Ad avere la peggio il pallanuoti ...