Cosa dicono ora i sondaggi politici | l' ultima rilevazione di Pagnoncelli

(Di giovedì 27 ottobre 2022)pensano gli italiani del governo Meloni? Lo svela ilo di Nando, presidente Ipsos, per la trasmissione di LA7 "diMartedì". Alla domanda se l'attuale esecutivo sia meglio di quello di Mario Draghi, il 45% degli italiani interpellati ha detto "no", il 36% "sì" e il restante 19% "non sa". Il dato è di tutto rispetto secondo l'analista perché il governo Meloni si è appena insediato, è marcatamente politico e non di unità nazionale (quindi ha una base di consenso meno ampia) ed è stato acquisito prima del discorso della neo premier alla Camera. Giudizio negativo invece sugli 11 ministri già visti all'opera nelle legislature guidate da Silvio Berlusconi: il 56% degli intervistati boccia la scelta come "il ritorno dei vecchi", il 32% li considera "una garanzia di esperienza e qualità" ...