Corriere dello Sport – Bastoni senza errori | Dimarco non si ferma

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) 2022-10-27 11:53:19 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Squalificato, in panchina Farris. Diffonde il verbosqualificato Inzaghi e conduce in sicurezza la nave agli ottavi. Buone le trame negli spazi stretti. Proprio un triangolo mette la partita in discesa dopo una prima mezz’ora rognosa. Onana 6 Qualche uscita attenta in una serata in ciabatte e con la porta inviolata. Skriniar 6,5 Si limita alla gestione ordinaria dopo una prima mezz’ora in preallarme. Acerbi 6,5 Guida le operazionitroppi affanni, si concede perfino il lusso di un tiro dalla distanza.7 Si ricicla come assistman e con un cross ben calibrato dalla sinistra pesca Mkhitaryan per il gol del vantaggio. Dumfries 6,5 Rispetto a quella mancina, dalla sua corsia nascono meno pericoli. Il ...