Cinque persone accoltellate in un centro commerciale Bilancio tragico | un morto e un ferito gravissimo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un uomo è stato bloccato dai Carabinieri di Corsico. Non sono chiari i motivi dietro l’aggressione. Le condizioni di alcuni dei feriti sono gravi, tanto da aver fatto alzare in volo l'elisoccorso Segui su affaritaliani.it

Un uomo armato di coltello, intorno alle 19, ha feritoall'interno di un centro commerciale in via Milanofiori, ad Assago, in provincia di Milano. Tra i feriti c'è il calciatore del Monza, Pablo Marí che si trovava lì con moglie e figlio. ...accoltellate nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. Tre sono in gravi condizioni. Fermato l'aggressore, un 46enne che avrebbe disturbi psichici. Tra i feriti c'è anche ...I racconti di chi era nel centro commerciale Carrefour di Milanofiori al momento dell'aggressione: "L'incubo peggiore, lui colpiva a caso" ...Cinque persone sono rimaste ferite, tra queste anche Pablo Marì, 29enne difensore spagnolo del Monza, in prestito dall’Arsenal, per l’accoltellamento subito da un uomo, un quarantaseienne italiano. Il ...