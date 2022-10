Call of Duty | Paul Pogba incluso nel gioco | potrà essere scelto come operatore FOTO

(Di giovedì 27 ottobre 2022)sarà una delle star del popolare videogameofModern Warfare 2, lo sparatutto disponibile sulle più note console di videogiochi. Il centrocampista francese, ancora ai box dopo un infortunio, sarà uno degli “operatori” del, vale a dire un personaggio chesbloccato e utilizzato. Uno di questi, e ora è ufficiale, avrà proprio le sembianze del giocatore della Juventus, che per fortuna, a differenza di quanto trapelato inizialmente, non vestirà una divisa calcistica ma sarà equipaggiato con le armi e la mimetica, propriogli altri personaggi del. Di seguito ecco unadiffusa sul web.is included in the new ...

Il supporto fisico diof: Modern Warfare II su PS5 contiene solo 75 MB di dati, ma per giocare è necessario scaricare 150 ...of: Modern Warfare 2 verrà lanciato tra pochissime ore e i fan non vedono l'ora di iniziare il prima possibile. Tuttavia, Infinity Ward ha sconsigliato di cambiare il paese della console per ...Call of Duty: Modern Warfare II sarà presente a Lucca Comics & Games 2022 con lo sviluppatore Antoniazzi. Ecco i dettagli.Il supporto fisico di Call of Duty: Modern Warfare II su PS5 contiene solo 75 MB di dati, ma per giocare è necessario scaricare 150 GB.