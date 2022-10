Caldo record per il ponte di Ognissanti | attesi oltre 32 gradi in Sicilia

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 ottobre 2022)diall’insegna del granquello in arrivo: come anticipato da Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, all’Agi, la fase dieccezionale riguarderà tutta Europa, dalla Finlandia fino al sud, tanto che le anomalie supereranno i confini del vecchio continente a arriveranno fino in Marocco. Si parla di 12in più rispetto ai valori climatici del periodo: una media che riporterà gli europei in estate, e farà totalizzare all’Italia cinque mesi e mezzo di. Tra le zone dove si registreranno i valori più anomali, infatti, c’è la, con punte di 32-34, ma anche l’Andalusia e la Francia sud-occidentale. La cosiddetta cappa anticiclonica si concentrerà tra Germania e Repubblica Ceca, e ...