Al via la One UI 5 0 beta 2 per il Samsung Galaxy Note 20 in Corea

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Era la scorsa settimana quando il colosso di Seul aveva cominciato a rilasciare il primo aggiornamentodella One UI 5.0 per la serie20 indel Sud. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi, la società asiatica sta distribuendo il secondo aggiornamentodi One UI 5.0 per questi dispositivi nello stesso Paese. Il nuovo aggiornamento porta principalmente correzioni di bug e aggiornamenti delle prestazioni, ma non nuove funzionalità. Il secondo aggiornamentodella One UI 5.0, basato su Android 13, è ora disponibile indel Sud con la versione firmware che termina con ZVJE. L’upgrade risolve i problemi relativi all’app Tmap, che forzava l’uscita durante l’utilizzo in modalità schermo diviso. Il pacchetto risolve ...