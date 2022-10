(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Phoenix stende Golden State, coi Warriors che perdono partita e controllo dei nervi: Klayper la prima volta in carriera. Newpur senza le stelle piega ladi...

La Gazzetta dello Sport

Phoenix stende Golden State, coi Warriors che perdono partita e controllo dei nervi: Klayper la prima volta in carriera. New Orleans pur senza le stelle piega la Dallas di super Doncic. Il dettaglio delle 4 partite della notte Nba italiana. DeAndre Ayton e Klay. ...Todd/Ohio State University Secondo lo studio circa un terzo di queste vecchie stelle morte vienedalla galassia. Secondo il modello un terzo di queste "stelle fantasma" ha ... Thompson espulso, super Booker lancia i Suns. New Orleans ferma Dallas