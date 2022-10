The Batman 2 | quanto bisognerà aspettare per il sequel?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La realizzazione del nuovo progetto di Matt Reeves The2 è stata recentemente confermata. La cattiva notizia per tutti i fan è che il copione sembrerebbe ancora in fase di rodaggio.ancoraper rivedere Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne? Cosa sappiamo di The2? Robert Pattinson in TheChe l’universo di Thesi espanderà è una certezza. A confermare ciò è anche l’arrivo della nuova serie spin-off Arkham Asylum, che vedrà come showrunner il regista Antonio Campos. È un mese di grandissime novità in casa Warner Bros, primo fra tutti l’annuncio della nomina James Gunn e Peter Safran come co-presidenti e co-CEO dei DC Studios.(la nuova divisione Warner Bros Discovery). Siamo onorati di essere i nuovi ...

Mentre Gunn e Safran supervisioneranno le divisioni DC Film, TV e Animations, non saranno coinvolti nell'imminente sequel di Joker di Todd Phillips , né nel seguito di Matt Reeves a...HBO Max produrrà una serie prequel di, e ha annunciato ufficialmente lo showrunner per il progetto. Sarà Antonio Campos , già sceneggiatore della serie tvStaircase - Una morte sospett a con Colin Firth e Toni Colette . ...Sebbene il regista Matt Reeves stia attualmente lavorando alla sceneggiatura per il suo sequel di The Batman il film non arriverà prima del..Sebbene il regista Matt Reeves stia attualmente lavorando alla sceneggiatura per il sequel di The Batman, i fan dovranno attendere qualche anno prima dell'uscita nelle sale.