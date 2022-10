Reddito di cittadinanza con le ore contate | ecco cosa può cambia adesso

Poi ha parlato di semipresidenzialismo per dare stabilità al Paese, di sostegni alle famiglie, nessun arretramento sui diritti, modifica deldi, modifica delle pensioni per la ..."A loro non sarà negato il doveroso aiuto dello Stato, ma per gli altri, per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere ildi, ma il lavoro, la formazione e l'...L’AQUILA – Sono in Abruzzo 1.194 in più le famiglie che nel 2022 hanno richiesto il Reddito o Pensione di Cittadinanza questa misura in Abruzzo e 833 in Molise. Complessivamente i nuclei coinvolti ...Parla il vicesegretario Dem: il Pd deve definire la propria identità per ripartire. «Nel discorso mancano lotta a disuguaglianze e ingiustizie». Uno «smacco» che la prima donna premier sia di destra ...