Raspadori | «Le armi si fermino in Ucraina»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’appello diin vista della manifestazione per la pace di Piazza del Plebiscito: «Facciamo sentire la voce di Napoli contro la guerra» Giacomoparteciperà alla manifestazione per la pace promossa dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e fissata per venerdì alle ore 11 a Piazza del Plebiscito. «Ledevono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...