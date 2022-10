Rampelli confessa l' emozione | Ho pianto quando ho ascoltato Giorgia | è un sogno

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Onorevole Fabio, da Colle Oppio a Palazzo Chigi... "È una giornata memorabile, in cui in un colpo solo si concretizzano i sogni che pensavamo fossero utopie irrealizzabili. Oggi, noi, alla guida della Nazione".Si è commosso più volte durante il discorso della premier. "Sì, tre volte, mi sembra. È la dimostrazione che i nostri sentimenti sono sempre stati puri e profondi».Cosa le è piaciuto di più del discorso? «È stata una dichiarazione programmatica monumentale. Ha tenuto insieme due esigenze fondamentali che poi sono due categorie dello spirito: da un lato l'identità, dall'altro la necessità di condividerla, di metterla a disposizione di tutti, di non chiuderla. Ho apprezzato gli indirizzi sociali, i passaggi sulla politica estera, quelli sui flussi migratori visti, ovviamente, da destra, e cioè lontani da qualsiasi pulsione razzista. Infine mi è piaciuta la ...

