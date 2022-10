Juve | col Benfica record negativi e addio Champions VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tutti i numeri da non perdere sulla sconfitta per 4-3 rimediata dallantus contro il, disfatta che sancisce l'impossibilità...

...rischia di aver già compromesso l'intera stagione a ottobre. La qualificazione alla prossima Champions al momento è distante 5 punti, mentre l'Europa League da conquistare nel testa a testa...... c'è la dolce scoperta del giovane Iling Junior (senno di poi, ad averlo fatto entrare prima, ...per poter essere il prossimo titolare della fascia sinistra Bianconera ! Speriamo solo che la...Tutti i numeri da non perdere sulla sconfitta per 4-3 rimediata dalla Juventus contro il Benfica, disfatta che sancisce l'impossibilità per i bianconeri di accedere alla fase finale di questa edizione ...Fuori dalla Champions e lontanissima dal Napoli in vetta alla classifica, la Juve rischia di aver già compromesso l’intera stagione a ottobre. La qualificazione alla prossima ...