Infortuni | Orabona Ebiten | “Con Mog a sistema procedure per garantire la sicurezza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Il ruolo dell’è quello che qualsiasi ente bilaterale dovrebbe avere in relazione alla diffusione della cultura dellasul lavoro. I Mog sono un punto di arrivo importantissimo perché significa mettere auna serie diperlasia dell’azienda che dei lavoratori. Per il piccolo imprenditore non deve essere oneroso adeguarsi ai sistemi di certificazione e ai modelli organizzativi, ma devono comunque portare avanti questi modelli perché sono fondamentali per ladei lavoratori”. Ad affermarlo Domenico, presidente nazionale, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione enei luoghi di lavoro, in ...