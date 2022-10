Highlights e gol Napoli-Rangers 3-0 | doppietta Simeone VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi-Glasgow3-0, match valevole per la quinta giornata del girone A della Champions League 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona continua il grande spettacolo dei ragazzi di Luciano Spalletti che dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alladi. Nella ripresa ci pensa Ostigard, di testa, a mettere la ciliegina sulla torta. Con questa quinta vittoria in altrettante partite Osimhen e compagni ipotecano il primo posto: a Liverpool infatti basterà non perdere con quattro gol di scarto. SportFace.

Vittoria netta e fondamentale per il Porto che, nel match valido per la quinta giornata del girone B di Champions League, si impone 4 - 0 in casa ......con il risultato di 4 - 0 nella partita valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League ( TUTTI GLIDI CHAMPIONS LEAGUE ). La vittoria dei nerazzurri è arrivata grazie al...Leggi su Sky Sport l'articolo Inter-Viktoria Plzen 4-0, gol e highlights. Nerazzurri agli ottavi di Champions League ...Nerazzurri qualificati agli ottavi di Champions League con 90' d’anticipo dopo il 4-0 ai cechi, ultimi nel girone. In avvio Stanek salva su Dimarco e Mkhitaryan, che segna di testa su assist di Baston ...