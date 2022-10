(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Torna l’appuntamento con laSettimana su23! EA Sports ha annunciato il 26 ottobre il6 di23, il nuovo Team of the Week! Come di consueto infatti Electronic Arts selezionerà ogni settimana una rosa composta da circa 23 giocatori, che sono coloro che più si sono messi in evidenza L'articolo proviene da FUT Universe.

FUT Universe

23 è già avviato e la campagna diUltimate Team è già in pieno fermento. Ci sono già un po' di carte sul mercato e nuove ne ... Come ogni settimana, vi mostreremo le carte deldisponibili ...Possiamo dirvi che ci sono sicuramente carte oro più forti, per non parlare di quelle delo OTW, ma se siete fan del Napoli e avete molte carte utili non scambiabili, potreste considerare l'idea. FIFA 23 TOTW 6: scopri la Squadra della Settimana! Manchester United midfielder Casemiro is set to feature in this weeks EA Sports FIFA 23 TOTW 6 alongside United loanee Dean Henderson.Il Featured TOTW di questa settimana è Timothy Castagne del Leicester che riceve dunque l’upgrade alla versione SIF. Spicca nel TOTW la presenza di Mbappé, autore di due gol ed un assist nella ...