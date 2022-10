Da Ciampino il volo salva vita per una 17enne in gravissime condizioni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) E’ decollato dall’aeroporto dinella giornata di ieri il velimilitare dell’Aeronautica richiesto d’urgenza per trasferire in Ospedale una giovane ragazza di soli 17 anni in. L’aereo, su richiesta della Prefettura, è partito così alla volta di Lamezia Terme dove ha preso in carico l’adolescente. IlLamezia Terme-Firenze Il trasporto sanitario urgente è stato effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’aereo, come detto, è decollato dall’aeroporto militare di, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Lamezia Terme. Qui la giovane paziente è stata imbarcata, insieme ad un medico ed uno dei genitori della giovane, sul velimilitare che è ...

L'Unione Sarda.it

Ildella speranza per una 17enne Nei confronti della situazione della 17enne è scattato un ... Decollo daed arrivo a Lamezia Terme Il Falcon è decollato dall'aeroporto militare di ...Il Falcon 900 è decollato dall'aeroporto militare di, sede del 31/mo Stormo, alla volta dell'aeroporto di Lamezia Terme. Qui la giovane paziente è stata imbarcata, insieme ad un medico ed ... Ryanair cancella il volo: l’odissea di 80 sardi - L'Unione Sarda.it Il volo della speranza per una 17enne gravemente malata condotta a Firenze e trasferita per essere ricoverata alla Fondazione dell’Ospedale Meyer ...Il volo della speranza per una 17enne gravemente malata: velivolo pronto 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità urgenti ...