Convocati Napoli | riecco Anguissa | Spalletti rinuncia a Sirigu e un titolare

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questa sera ilscenderà in campo alle 21 per affrontare i Rangers in vista della penultima gara della fase a gironi di Champions...

Inzaghi annuncia il rientro del bomber, ilspera con Zambo Anguissa Inter: Lukaku torna a disposizione Come preannunciato da Simone ... Il centravanti belga torna fra i, la conferma è ...... con Ronaldo messo fuori rosa ed escluso daiper la sentita sfida col Chelsea. Come si ... Negli scorsi giorni si è parlato di un interesse ancora vivo dele, dunque, va tenuta sempre in ...Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro i Rangers Glasgow che si giocherà allo Stadio Maradona.Il tecnico dei Leoni ha replicato così, nella conferenza stampa prima del match di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, alle domande sul possibile ritorno dell'ex Juve al club portog ...