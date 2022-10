Bergamo | accensione dei riscaldamenti posticipata al 5 novembre | “Più risparmio e meno inquinamento”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Comune diposticipa ancora l’avvio della stagione termica in città, quella nella quale è possibile accendere gli impianti di riscaldamento. L’amministrazione, consultate le previsioni meteo e l’andamento delle temperature previste nei prossimi giorni, ha deciso di rinviare ancora la data didel riscaldamento al prossimo 5. Il sindaco Giorgio Gori firmerà l’ordinanza che avrà immediata validità: “La decisione – spiegano dal Comune – non solo riduce la domanda di gas in città, ma mira a ottenere un beneficio ambientale visto che gli impianti termici a uso civile sono una rilevante fonte di emissioni elementi di inquinanti atmosferici”. Il provvedimento del Comune restringe ulteriormente quanto stabilito a inizio ottobre dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che ha definito i nuovi ...