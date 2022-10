Atp Vienna 2022 | esordio sul velluto per Medvedev e Tsitsipas | sconfitta pesante per Fritz

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Giornata di mercoledì 26 ottobre dedicata alla conclusione dei match di primo turno e all’inizio degli ottavi di finale nell’Atp 500 di. Vincono i favoriti, a partire dal nostro Jannik Sinner, per arrivare alle prime due teste di serie del tabellone. Daniilnon ha avuto alcun problema nel superare il disastroso Basilashvili delcon un netto 6-2 6-2 in un’ora di gioco. Ha dovuto invece faticare nel primo set Stefanos, che si è imposto per 7-6(2) 6-2 sulla wild card di casa Dennis Novak. Ad inizio giornata era invece arrivata l’affermazione di Marcos Giron per 6-4 6-2 su Griekspoor. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Per quanto concerne invece gli ottavi di finale, il primo a staccare il pass per il turno successivo è stato Daniel Evans, che ha battuto con ...