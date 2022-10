“Abbiamo le prove” La Russia cerca di inchiodare l' Ucraina | la Nato non resta a guardare

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha reso noto che il suo governo è “al corrente” dei piani di Kiev di usare una bomba sporca e ha denunciato l'“elevato rischio” di una guerra nella regione e nel mondo, in un intervento in una riunione del Consiglio dei capi delle Agenzie di Sicurezza e Intelligence dei paesi della Csi. Una pronta risposta al numero uno di Mosca è arrivata dal segretario generale della, Jens Stoltenberg, che si è esposto sul conflitto innel punto stampa con il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca: “Putin sta fallendo nel campo di battaglia e sta rispondendo con violenti attacchi contro i civili e le città ucraine e con la violenta retorica sul nucleare ma anche con le accuse che l'si starebbe preparando a usare una ‘bomba sporca' radiologica. Questo è assurdo e gli alleati rifiutano ...

RaiNews

Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 245 - Metsola incontra il procuratore Ue sul rispetto delle sanzioni alla Russia - Metsola incontra il procuratore Ue sul rispetto delle sanzioni alla Russia Putin: "Abbiamo le prove della bomba sporca ucraina" Putin ha affermato che ci sono prove dei piani di Kiev per utilizzare una 'bomba sporca' contro la Russia. "Ci sono piani per utilizzare la ...