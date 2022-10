A che ora e dove vedere Sinner-Garin all’ATP Vienna oggi in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Janniktorna di nuovo in campo quest’, mercoledì 26 ottobre,, il torneo austriaco che mette in palio 500 punti, fondamentali per continuare a sperare in una qualificazione in extremis alle ATP Finals di Torino in programma a novembre.esordirà al primo turno contro il cileno Cristian, reduce dalla sconfitta al secondo turno dell’ATP Stoccolma contro Holger Rune. Per l’atleta altoatesino un ritorno alle gare dopo un’assenza durata tre settimane, in seguito all’infortunio alla caviglia patita nel corso della semifinale dell’ATP Sofia sempre contro il danese Rune. Questa prima partita sarà anche l’occasione giusta per testare le sue attuali condizioni fisiche dopo quanto accaduto a inizio mese. Di seguito l’orario di inizio e...