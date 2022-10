Trovata la leggendaria mappa stellare di Ipparco di Nicea | la prima al mondo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott – Con l’incendio dellaBiblioteca di Alessandria, purtroppo, è andato distrutto e perduto per sempre gran parte del sapere antico. Nei millenni, però, qualche remota fonte su straordinari studi dei nostri antenati è sopravvissuta fino a noi. Un frammento di unacomposta dall’antico astronomo grecodi, è stato rivelato con immagini multispettrali su nove pagine appartenenti a un famoso testo religioso medievale. Noto come Codex Climaci Rescriptus, il prezioso documento originariamente si trovava nel monastero di Santa Caterina (VI secolo), nella penisola egiziana del Sinai. Queste pagine appena identificate, sono state datate dagli studiosi intorno al V o VI secolo a.C. in base allo stile della scrittura. La scoperta di ...

Eurogamer.it

Noi sapevamo di avere una tradizioneche abbiamo omaggiato e rispettato, ma al tempo ... L'hointeressante, perché man mano diventa uno studio profondo della sua psiche e mi è ...Una voltalareliquia sul fondo di ogni tempio, questo sparisce per sempre, diventando l'inestimabile trofeo dell'abile avventuriero.' Multiplayer asincrono Esplora i pericolosi ... Five Nights at Freddy's, trovata la regista per il film Blumhouse All'interno del codice di MultiVersus sono stati trovati dei riferimenti a I Goonies, che sembrerebbe suggerire l'arrivo di uno o più personaggi dal film degli anni '80.. Stando alle scoperte dei ...L'unità di fanteria leggera, soprannominata “Screaming Eagles”, è addestrata per schierarsi e combattere in poche ore. Il video mostra le esercitazioni e il sorvolo dell'area nella Romania orientale, ...